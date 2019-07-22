Лондон, , 17:54 — REGNUM

Американская компания Raytheon сообщила о подписании меморандума о взаимопонимании с министерством обороны Британии. Таким образом компания присоединилась к проекту Team ARTEMIS Industry, в рамках которого британское правительство и промышленность собираются «повысить суверенный космический потенциал страны» и запустить на орбиту небольшую группировку спутников. Первая демонстрационная версия спутника должна быть запущена уже в течение года. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Компания Raytheon и министерство обороны Британии ранее сотрудничали в нескольких оборонных проектах, включая тактическую воздушную разведку, ведение наблюдения и решения в сфере разведки. Raytheon входит в список главных подрядчиков и основных поставщиков британского военного ведомства. У неё есть шесть объектов на территории страны, на которых работает 1700 человек.

Raytheon также входит в пятерку крупнейших оборонных подрядчиков Пентагона. Всего в компании насчитывается 67 тысяч сотрудников по всему миру. За 2018 год объем продаж Raytheon составил 27 миллиардов долларов. Компания работает в оборонном и гражданском секторе, а также в сфере кибербезопасности. Кстати, известный ЗРК «Патриот» производится группой американских компаний во главе с Raytheon.