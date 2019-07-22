Нижний Новгород, , 17:54 — REGNUM

На дооснащение двух крупнейших нижегородских больниц — областной больницы имени Семашко и больницы №13 в Нижнем Новгороде — федеральный бюджет выделит 43 млн рублей. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Средства будут выделены согласно распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева из резервного фонда правительства РФ.

«Больница имени Семашко получит финансирование на закупку медицинских изделий для оснащения отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, а больница № 13 — на оснащение отделения травматологии и ортопедии, операционного блока и отделения анестезиологии-реанимации», — пояснил Никитин. Он подчеркнул, что таким образом своевременную помощь смогут получить жители районов области.

Как сообщало ИА REGNUM, Нижегородская область в рамках национального проекта «Здравоохранение» закупит два передвижных флюоромаммографа. Техника будет ориентирована на обслуживание населения южных районов региона, в том числе Дальнеконстантиновского.

Всего финансирование мероприятий нацпроекта в 2019 году составит 2,1 млрд рублей.