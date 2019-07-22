Курган, , 17:56 — REGNUM

В Курганской области остаётся напряжённой ситуация с долгами населения перед управляющими компаниями. На сегодняшний день граждане должны 39 УК более 237 миллионов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

И это в разгар подготовки к отопительному сезону, подчёркивают в правительстве Зауралья. К примеру, долги населения перед ООО «Восток-Центр» на 1 июня 2019 года превысили 32 млн рублей, перед ООО «Новая волна Курган» — более 82 млн рублей.

С марта по июнь этого года подано более 2000 исков по взысканию долгов за коммуналку. За пять месяцев 2019 года Федеральной службой судебных приставов по Курганской области взыскано более 20 млн рублей задолженности по коммунальным платежам. В отношении каждого второго должника вынесены постановления об удержании денежных средств из их доходов. В рамках 71 исполнительного производства составлены акты описи и ареста имущества.

Напомним, в конце апреля 2019 года ситуация с долгами населения за услуги ЖКХ в Курганской области была гораздо хуже — общая сумма достигала 2,44 млрд рублей.

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