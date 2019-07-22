Краснодар, , 17:48 — REGNUM

Число туристов, отдохнувших на курортах Краснодарского края с начала 2019 года, превысило семь миллионов человек. Об этом сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

«Хочу подчеркнуть, что в прошлом году в первой половине лета мы принимали игры Чемпионата мира по футболу, и тогда был резкий скачок турпотока в регион. Тем ценнее для нас нынешний рост. Это говорит о том, что, несмотря на отсутствие мировых знаковых событий в этом году, интерес к региону стабильно растет», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации края.

Как сообщало ИА REGNUM, за десять месяцев 2018 года на Кубани отдохнули около 5,6 млн туристов. Отметим, что за шесть месяцев 2019 года соседний с Кубанью Крым посетили около трех миллионов гостей, что стало рекордом для турсферы полуострова.