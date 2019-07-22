Екатеринбург, 22 июля 2019, 17:52 — REGNUM
Бюджетный комитет в заксобрании Свердловской области поддержал выделение 751 рублей на нужны конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Об этом сообщает «Накануне.Ru».
Деньги пойдут на погашение долга перед строителями центра.
Тем не менее, докладывающий перед депутатами замглавы МУГИСО Сергей Сосновских не смог ответить на вопрос о дальнейших расходах на объект, который и так уже «съел» несколько миллиардов бюджетных средств. Депутаты запросят информацию в правительстве по этому вопросу.
Проект поправок в бюджет с заложенными 751 млн рублей был одобрен комитетом.
Напомним, конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-Экспо» похвалил посетивший его президент России Владимир Путин. Центр принимал Глобальный саммит GMIS-2019.
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