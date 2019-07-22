Краснодар, , 17:40 — REGNUM

Увеличить посевные площади рапса в два раза намерены в Краснодарском крае под урожай 2020 года, такая возможность обсуждалась на совещании под председательством вице-губернатора Андрея Коробки, сообщила 22 июля пресс-служба администрации региона. Как отмечалось на совещании, согласно нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», к 2024 году запланирован рост производства масличных культур в 1,8 раза.

«Безусловно, нужно пересматривать структуру посевных площадей в сторону тех культур, которые выгодно производить с точки зрения экономики на внутреннем и внешнем рынке. Одна из таких культур — озимый рапс. Его средняя рентабельность — 77%, а в некоторых предприятиях она превышает и 100%. Сегодня он экспортируется из России в 28 стран дальнего зарубежья», — сказал вице-губернатор.

Врио директора Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур Вячеслав Лукомец добавил, что Краснодарский край имеет все возможности для наращивания производства рапса, и ВНИИ готов предоставить аграриям качественный отечественный семенной материал.

В Краснодарском крае под урожай 2019 года зимний рапс был посеян на площади в 28,7 тысячи га. Отметим, что в январе 2019 года ученые ВНИИМКа им. Пустовойта сообщили о создании нового сорта озимого рапса «Амулет».