Ставрополь, , 17:40 — REGNUM

Правительство РФ установило предельные уровни софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации. Распоряжением от 17 июля, опубликованном на официальном сайте правительства, определены предельные показатели субсидий на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Для субъектов Северо-Кавказского федерального округа установлены следующие цифры: Дагестан, Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесия — 95% на весь трехлетний период. Кабардино-Балкария и Северная Осетия — 93% на 2020 и 2021 годы, Ставропольский край — 94%.

В 2022 году для Кабардино-Балкарии уровень софинансирования поднимется на два процента, для Северной Осетии и Ставрополья — на один.

Распоряжение правительства подписано в целях обеспечения стабильности и предсказуемости механизма предоставления целевых межбюджетных трансфертов, а также сохранения стимулов к экономическому росту, отмечается в документе.

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Как сообщало ИА REGNUM, уровень софинансирования субъектов Кавказа и ранее был одним из самых высоких в РФ. На 2018 год и плановый период 2019 — 2020 годовон был установлен для Чечни, Дагестана, Ингушетии и Карачаево-Черкесии на том же уровне — 95%. В Ставропольском крае он составлял 94%, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — 93%.

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