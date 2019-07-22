Чебоксары, 22 июля 2019, 17:36 — REGNUM
В столице Чувашии планируют расширить сеть платных муниципальных парковок, предлагая организовать стоянки ещё по 19 адресам. В настоящее время в городе работают четыре платные парковки, ранее предлагалось перевести на платную основу 25 территорий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Муниципальным власти ссылаются на необходимость «разгрузки центральных улиц и удобства размещения автотранспорта», для чего планируется расширение сети муниципальных платных парковок. Предлагается организовать дополнительно более 500 парковочных мест по 19 адресам в центральной части города. В частности, планируется перевести в платный формат по три парковки по Президентскому бульвару и проспекту Ленина, по две — по улицам К. Воробьевых и К. Маркса.
Как сообщало ИА REGNUM, платные парковки в городе начали действовать с 2017 года, оператором выступает МКУ «Земельное управление» города Чебоксары. В настоящее время работают четыре парковочные зоны на 295 машино-мест: возле железнодорожного вокзала (100 мест), по улице Ленинградская до пересечения с улицы Дзержинского (144 места), проезд Деловой (26 мест) и проспект Ленина, д. 2 (25 мест). Стоимость составляет 10 рублей за первые два часа, затем — 30 рублей.
По данным мэрии, в I полугодии 2019 года услугами муниципальных платных парковок воспользовались около 109 тыс. автолюбителей, что на 22 тыс. (20%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в бюджет поступило 282 тыс. рублей.
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