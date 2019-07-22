Ростов-на-Дону, , 17:31 — REGNUM

В Ростове-на-Дону за 100 млн рублей будут отремонтированы две остановки городской электрички. Обновлять комплексы «Октября» и «Микояна» начнут осенью текущего года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 22 июля.

Планируется, выделенные средства разделят между объектами, но не поровну. Большая часть суммы — 64,1 млн рублей — направят на восстановление станции «Микояна». Обновить остановки обещают к июню 2020 года. Власти также считают, что удобство пассажиров можно повысить не только за счёт обновления остановочных площадок, но и с помощью синхронизации движения электричек с общественным транспортом.

ИА REGNUM напоминает, что реализация проекта «Городская электричка» в Ростове-на-Дону стартовала в начале 2016 года. Цель эксплуатации электропоездов — возможность разгрузить транспортные артерии областного центра. В непогоду такой вид транспорта наиболее востребован, считают власти. Ещё в январе 2017 года губернатор Ростовской области Василий Голубев остался недоволен состоянием остановочных платформ.