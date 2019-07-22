Курск, , 17:21 — REGNUM

К 2024 году экспорт сельскохозяйственной продукции из России должен вырасти до 45 млрд долларов. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании в Курске 22 июля.

По мнению Медведева, этих показателей можно достичь, если соединить уже существующие возможности АПК с наращиваемой поддержкой. На эти цели за шесть лет планируется направить 407 млрд рублей.

Также премьер-министр рассказал о дополнительных шагах в этой сфере: господдержке инвестиционным проектам по глубокой переработке сельхозпродукции на территории РФ, которые помогут наращивать объём экспорта готовой продукции, а не сырья; развитии логистической инфраструктуры; сертификации российской продукции, которая подтвердит их качество. Сейчас более четырёх тысяч российских предприятий включены в реестр экспортёров и могут поставлять продукцию животноводства более чем в 80 стран.

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