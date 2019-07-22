Воронеж, , 17:19 — REGNUM

15 уголовных дел о невыплате заработной платы возбуждено в отношении воронежских работодателей за первое полугодие 2019 года, сообщил ИА REGNUM 22 июля старший помощник прокурора области Михаил Усов. В 2018 году за тот же период таких дел было 11. В общей сложности число сообщений о нарушениях в сфере выплат заработной платы с начала года выросло до 127 (в январе — июне прошло года — 98).

В прокуратуре отмечают — основная причина нарушений связана с тяжелым финансовым положением предприятий, однако есть и случаи умышленных неплатежей со стороны работодателей. В надзорном ведомстве отмечают, что уголовное преследование «остается наиболее действенным инструментом обеспечения прав граждан на получение полного и своевременного вознаграждения за труд». По итогам расследования в суд с обвинительным заключением направлено пять уголовных дел, пять с ходатайствами о прекращении дел и назначении руководителям обществ меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Отметим, самое громкое подобное дело последнего времени — дело в отношении директора ОАО «Воронежтрубопроводстрой» и депутата областной думы, который в течение нескольких месяцев не платил зарплату более 450 сотрудникам предприятия. Сумма долга достигла 95 млн рублей, долги были выплачены лишь в конце июня.

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