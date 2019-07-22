Брянск, , 17:11 — REGNUM

Нарушения в работе молокоперерабатывающего предприятия «Брянский молочный комбинат» выявило региональное управление Россельхознадзора. На заводе приняли более 12 тонн молока от животных, не подвергнутых обязательным диагностическим исследованиям на лейкоз, бруцеллез, а также туберкулез. Об этом сообщили 22 июля в региональном Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Кроме того, в лаборатории заранее внесли записи об исследовании молочной продукции, дата изготовления которых по документам ещё не наступила. Специалисты обнаружили расхождения в информации о сырье, направленном в производство. Эксперты также установили, что молзавод не соблюдает должным образом условия хранения компонентов для изготовления продукции.

Внеплановую проверку комбината специалисты Россельхознадзора провели по результатам анализа данных электронной системы сертификации «Меркурий». Виновным лицам назначен штраф в размере 130 тысяч рублей. Отметим, что ранее после проверок ведомства было оштрафовано на 150 тыс. рублей другое брянское предприятие — «Злынковский молочный комбинат».

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