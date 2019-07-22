Владимир, , 17:10 — REGNUM

Владимирская область в первом полугодии 2019 года получила из федерального бюджета 290 миллионов рублей на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан из федерального бюджета выделено более 290 млн рублей. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в областном бюджете на эти цели предусмотрено еще 770 млн рублей, однако эти средства не позволяют в полном объёме обеспечить пациентов лекарствами.

Дефицит льготных лекарств областные власти объясняют тем, что федеральный норматив на одного человека занижен. При этом сами льготники иногда соглашаются получать денежную компенсацию, которая не покрывает их расходов на лечение.

Для решения этой проблемы в регионе активизируют разъяснительную работу со льготниками, создать регистр пациентов по всем группам заболеваний и организовать систему мониторинга движения лекарственных препаратов на единой информационной платформе. В системе уже зарегистрировано 72 учреждения, а до конца июля в неё внесут все медицинские организации, участвующие в обороте медикаментов.