Москва, , 17:10 — REGNUM

Создание единой валюты Союзного государства России и Белоруссии — «вопрос совсем дальних сроков». Об этом 21 июля в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«С макроэкономической точки зрения, когда появляется единая денежная валюта, единая денежно-кредитная политика, но нет единой бюджетной политики, например некоторые страны, особенно маленькие, могут из регулирования экономического цикла выпадать и выпадать очень серьёзно», — пояснил министр.

Оценивая наличие принципиальных неразрешенных вопросов даже после встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко на Валааме, Максим Орешкин указал на создание единого Центрального банка, синхронизацию контроля и надзора — как в случае с фитосанитарным надзором. Также «требуют довольно серьезной интеграции в части именно работы конкретных служб — налоговой, таможенной, Россельхознадзоров и так далее».

«ВВП Белоруссии составляет порядка 60 миллиардов долларов. Российского, соответственно, по какому курсу считать — порядка 1,5 триллионов. То есть разница с этой точки зрения очень серьезная. Поэтому может случиться так, что эта единая денежно-кредитная политика для белорусской экономики приведет только к увеличению волатильности того, что там происходит, — рассказал Орешкин. — Поэтому бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит. Нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило уже к таким колебаниям, были другие механизмы компенсации».

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Орешкин сообщил, что Москва и Минск исходят из перспективы «на ближайшие пару лет», поэтому о единой валюте говорить преждевременно. Он отметил: «Нам нужно сделать так, чтобы налоговые системы соответствовали друг другу. Мы сейчас работаем над тем, чтобы создать условия, чтобы российские и белорусские предприятия вне зависимости от места их регистрации находились в едином экономическом пространстве: единое налоговое законодательство, единое гражданское законодательство, единая система контроля, надзора, единая работа таможенных органов».

«Причём очень важно понять — сейчас один тезис скажу — наши белорусские коллеги всё время говорят, что у нас есть дефицит торговли Белоруссии с Россией. Но если убрать топливно-энергетический сектор, за пределом ТЭК, дефицит как раз в другую сторону. И в Белоруссии неэнергетических товаров покупаем больше», — сказал министр экономического развития РФ.

Отметим, что весной этот же тезис проговорил спецпредставитель президента РФ — посол России в Белоруссии Михаил Бабич. Теперь он работает в министерстве Орешкина и, по словам министра, делает свою работу «очень хорошо», его «основная задача — это интеграционные процессы не только с Белоруссией, не только с ЕврАзЭС, и с более широким кругом стран».