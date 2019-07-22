Москва, 22 июля 2019, 17:10 — REGNUM
Создание единой валюты Союзного государства России и Белоруссии — «вопрос совсем дальних сроков». Об этом 21 июля в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
«С макроэкономической точки зрения, когда появляется единая денежная валюта, единая денежно-кредитная политика, но нет единой бюджетной политики, например некоторые страны, особенно маленькие, могут из регулирования экономического цикла выпадать и выпадать очень серьёзно», — пояснил министр.
Оценивая наличие принципиальных неразрешенных вопросов даже после встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко на Валааме, Максим Орешкин указал на создание единого Центрального банка, синхронизацию контроля и надзора — как в случае с фитосанитарным надзором. Также «требуют довольно серьезной интеграции в части именно работы конкретных служб — налоговой, таможенной, Россельхознадзоров и так далее».
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Орешкин сообщил, что Москва и Минск исходят из перспективы «на ближайшие пару лет», поэтому о единой валюте говорить преждевременно. Он отметил: «Нам нужно сделать так, чтобы налоговые системы соответствовали друг другу. Мы сейчас работаем над тем, чтобы создать условия, чтобы российские и белорусские предприятия вне зависимости от места их регистрации находились в едином экономическом пространстве: единое налоговое законодательство, единое гражданское законодательство, единая система контроля, надзора, единая работа таможенных органов».
«Причём очень важно понять — сейчас один тезис скажу — наши белорусские коллеги всё время говорят, что у нас есть дефицит торговли Белоруссии с Россией. Но если убрать топливно-энергетический сектор, за пределом ТЭК, дефицит как раз в другую сторону. И в Белоруссии неэнергетических товаров покупаем больше», — сказал министр экономического развития РФ.
Отметим, что весной этот же тезис проговорил спецпредставитель президента РФ — посол России в Белоруссии Михаил Бабич. Теперь он работает в министерстве Орешкина и, по словам министра, делает свою работу «очень хорошо», его «основная задача — это интеграционные процессы не только с Белоруссией, не только с ЕврАзЭС, и с более широким кругом стран».