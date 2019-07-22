Кузнецк, Пензенская область, , 17:05 — REGNUM

В Кузнецке открылся самый крупный в России и Европе завод по производству пенополиуретана. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Основной объём выпускаемой продукции предназначен для применения в мягкой мебели. Также производятся пены для нужд отечественной автомобильной промышленности.

На заводе создано 109 новых рабочих мест, мощность предприятия составит 30 тыс. тонн продукции в год, объём инвестиций — 1,7 млрд рублей.

В рамках реализации второго этапа проекта планируется запустить на той же площадке производство матрасов мощностью 600 тыс. изделий в год. Это производство намерены начать весной 2020 года. Сумма инвестиций оценивается в 1,5 млрд рублей.

Инвестпроект реализует группа компаний «Фомлайн», в структуру которой входят ещё 11 предприятий. Компания является единственным в СНГ производителем пенополиуретана, продукция соответствует европейскому стандарту безопасности поролона CertiPUR. В год компания выпускает 85 тыс. тонн продукции.