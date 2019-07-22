Курск, , 16:57 — REGNUM

В 2018 году Россия поставила за рубеж сельхозпродукцию и продовольствие почти на 26 млрд долларов. Об этом сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля в Курске на совещании, посвящённом стимулированию агроэкспорта.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы любим сравнивать с тем, что было, а также с экспортом вооружений. Сейчас это сравнение абсолютно показательное. Это даже выше целевых показателей, установленных в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК», который является частью национального проекта по международной кооперации и экспорту», — рассказал премьер-министр.

Медведев также добавил, что в 2019 году уборочная кампания проходит успешно: например, в Краснодарском крае собрали почти 11,2 млн тонн зерна при урожайности 61 центнер с гектара. Курская область тоже демонстрирует успехи, несмотря на то, что погодные условия в регионе в 2019 году не были идеальными.

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