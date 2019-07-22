Элиста, , 16:55 — REGNUM

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев обещал Республике Калмыкия помощь при подготовке к отопительному сезону. Об этом он заявил журналистам в ходе своей поездки в регион 22 июля.

«Я думаю, что Калмыкия без проблем подготовится к прохождению отопительного сезона. Мы, в свою очередь, окажем любую методическую, если нужно и практическую помощь», — цитирует Якушева РИА «Калмыкия».

Глава региона Бату Хасиков сообщил СМИ, что в регионе уже выявлены все возможные проблемы, которые могут возникнуть в ходе отопительного сезона, их обещают решить до того, как нужно будет включать тепло.