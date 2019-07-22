Уфа, , 16:52 — REGNUM

Башкирия в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» получит на его реализацию 112,5 млн рублей из федерального бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

В настоящее время участниками нацпроекта в республике являются 28 организаций. Для достижения целевых показателей проекта необходимо вовлечь в его реализацию ещё 22 компании в текущем году.

«Когда мы начинаем говорить о производительности труда, люди думают, что мы заставим их работать больше, а потом проведём сокращение. Но речь идёт совсем не об этом. Цель повышения производительности труда — избавить людей от ненужной работы. Это и даст позитивный эффект. Никто никого сокращать не будет, а предприятия будут развиваться», — отмечает врио главы Башкирии Радий Хабиров.

ИА REGNUM напоминает, нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» утверждён президентом России Владимиром Путиным. До 2024 года Башкирии необходимо добиться роста производительности труда в несырьевых отраслях на 30%. В связи с этим, число участвующих в проекте предприятий должно достичь 196.