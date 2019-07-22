Вашингтон, , 16:28 — REGNUM

Министерство обороны США сообщило о заключении контракта с американским оборонным гигантом Lockheed Martin на сумму 1,48 миллиарда долларов. Речь идет об очередном контракте в рамках поставки в Королевство Саудовской Аравии системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Таким образом, общая сумма заключенных в рамках этого проекта с Lockheed Martin контрактов достигла 5,36 миллиарда долларов.

Общая ориентировочная стоимость всей сделки по поставке американской ПРО THAAD Саудовской Аравии составляет 15 миллиардов долларов. Предполагается поставить сорок четыре пусковые установки, триста шестьдесят ракет-перехватчиков, шестнадцать мобильных тактических станций управления огнем и связи THAAD и семь радаров AN/TPY-2 THAAD.

Система THAAD позиционируется как быстро развертываемая система ПРО, которая способна перехватывать и уничтожать баллистические ракеты в пределах атмосферы и вне её во время их заключительной фазы полёта.

Саудовская Аравия укрепляет свою противоракетную оборону, чтобы противостоять Ирану. По оценкам США, Тегеран имеет самый мощный баллистический потенциал в регионе. КСА также развивает собственную ракетную программу. В этом ей активно помогает Китай.

Ранее Саудовская Аравия интересовалась покупкой российских ЗРК С-400. Однако сейчас в информационном поле нет сообщений на эту тему. Скорее всего, она не осмелится пойти на такую сделку из-за резко негативного к ней отношения со стороны США.