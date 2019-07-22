Рязань, , 16:16 — REGNUM

Инновационная вакцина, разработанная рязанской биофармацевтической компанией (дочерняя структура госкорпорации «Ростех» и Marathon Group), прошла регистрацию в Минздраве России. Препарат содержит по два штамма вирусов типов А и B, и будет производиться по технологии полного цикла в Рязанской области.

Как сообщил Рязанский городской сайт, новое лекарство поступит в продажу в августе 2019 года. По словам представителей биофармацевтической компании, в настоящее время около 70% вакцин, применяемых в США, являются четырёхвалентными, в Японии их доля достигает 100%.

Новый препарат относится к категории инактивированных вакцин. Содержание гемагглютинина каждого штамма в 1 дозе вакцины полностью соответствует рекомендациям ВОЗ. Вакцина не содержит консервантов, адьювантов и иммуномодуляторов.