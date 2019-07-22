Майкоп, , 16:11 — REGNUM

Республика Адыгея становится всё более популярным местом отдыха на Юге России, а туризм играет значимую роль в экономике региона. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи, заявил руководитель республики Мурат Кумпилов, открывая заседание координационного совета при главе РА по развитию туризма и курортов 22 июля. Участие в заседании приняли премьер-министр РА Александр Наролин, заместитель премьер-министра РА Вячеслав Сапиев, руководитель администрации главы РА и кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, председатель Верховного суда РА Байзет Шумен, прокурор РА Игорь Шевченко, врио министра внутренних дел по РА Мурадин Брантов, председатель комитета РА по туризму и курортам Инвер Калашаов, члены кабинета министров РА, депутаты Госсовета-Хасэ РА, главы муниципальных образований и представители бизнес-сообщества.

Как отмечалось на заседании, по итогам 2018 года в Адыгею приехали 453,6 тыс. отдыхающих, тогда как годом ранее — 432 тыс. В регионе работает 245 организаций, которые занимаются предоставлением туристских услуг, а число койкомест в гостиницах, хостелах, пансионатах и других местах размещения выросло до 6,5 тыс.

В числе приоритетных задач глава Адыгеи назвал увеличение экспорта услуг, среди которых особое место занимают туристские услуги. На продвижение турпродукта влияют и событийные мероприятия: например, в июне на заседании Совета глав субъектов РФ министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал фестиваль адыгейского сыра одной из лучших региональных практик по развитию международного туризма. Кумпилов отметил — работать нужно по всем направлениям туристской деятельности: развивать не только событийный, но и оздоровительный отдых, семейный и детский туризм.

«Нужно создавать конкурентную среду и бороться за каждого туриста, предлагая уникальные продукты. С учётом богатой истории, культуры, традиций новые событийные мероприятия помогут создать синергию в отрасли и привлечь больше туристов, в том числе и иностранных. Такой эффект основан на комплексе мероприятий, согласованности действий различных структур», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи уверен, что у республики есть весь потенциал, чтобы занять свою нишу в числе туристических регионов страны. Но для этого нужно активизировать взаимодействие органов власти регионального, муниципального уровня, а также бизнеса, нужны также конкретные результаты от участия турпредприятий в международных и всероссийских туристских выставках за счёт средств бюджета региона.