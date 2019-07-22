Воронеж, , 15:53 — REGNUM

Воронеж получил согласие мэрии Москвы на передачу городу 15 троллейбусов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Воронежа 22 июля, об этом говорится в письме от заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова на имя мэра Вадима Кстенина. По заявлению руководителя управления транспорта Сергея Латынина, в настоящее время транспорт уже отобран — это троллейбусы «в хорошем техническом состоянии — 2003−2007 года выпуска, но прошедшие капремонт».

Общественный транспорт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Процесс передачи достаточно долгий. После отбора и резервирования троллейбусов Мосгордума должна согласовать передачу этого имущества, а мы — решить вопросы по доставке и дальнейшей эксплуатации подвижного состава. Поэтому я даю поручение профильным службам проработать все дальнейшие шаги. Должны быть не только заложены средства на доставку троллейбусов, но и на обеспечение подвижного состава водителями», — сказал Вадим Кстенин.

Напомним, в Воронеже в настоящее время обсуждается вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Основную долю на рынке занимают частные перевозчики — именно они в середине июня заявили о необходимости увеличить тариф, сославшись на невозможность обновления подвижного состава. Власти согласны с перевозчиками, что тариф (сегодня это 17 рублей) нужно увеличивать, однако на сколько, пока не уточняется.