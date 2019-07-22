Сеул, , 16:00 — REGNUM

В Южной Корее увеличилось число заявок на патентование за рубежом. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Офиса интеллектуальной собственности страны.

Согласно опубликованным данным, в период с 2014 по 2018 года число заявок на патентование за рубежом увеличилось на 6,6%, до 16 991 заявки.

Поскольку права на интеллектуальную собственность в настоящее время играют важную роль на мировом рынке, все больше корпораций, малых и средних предприятий уделяют внимание патентам.

Известно, что 40,3% заявок на патентование за рубежом приходится на крупные южнокорейские компании. Однако за пять лет темпы подачи заявок на патенты от крупных предприятий сократились на 6,4%, до 35 240 заявок в год.

Кроме того, 24% от общего числа заявок на патентование за рубежом приходится на малые и средние предприятия, 13,4% — на частников, 8,4% — на университеты.

Согласно данным представителей Офиса интеллектуальной собственности, 29,4% заявок на патенты за рубежом пришлось на такие компании, как Samsung Electronics, LG Electronics и LG Chem.

Компания Samsung Electronics подала 9 232 заявки на патент, LG Electronics — 8 527 заявок, LG Chem — 4 581 заявку, Amogreentech — 262 заявки, Seoul National University Industry-Academic Cooperation Foundation — 570 заявок.

Известно, что 11,4% (8 650 шт) заявок были на патенты цифровых средств, 8,4% (6 407 шт) — на патенты электроприборов, 6,7% (5 098 шт) — на патенты компьютеров, 5,5% (4 176 шт) — на патенты медицинских приборов.