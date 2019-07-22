Чебоксары, , 15:51 — REGNUM

В Чувашии продолжается дело о банкротстве ООО «Коммунальные технологии» (КТ), которое было одним из крупных предприятий в сфере ЖКХ в республике. Контролирующих лиц должника планируется привлечь к субсидиарной ответственности на 832,6 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Сообщается о подаче заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Известно, что заявление подаёт один из кредиторов — АО «Чувашская энергосбытовая компания», которая планирует привлечь к ответственности 26 человек и четыре компании.

«Размер ответственности в соответствии с заявлением — 832 629 908,17 рублей, в том числе 559 111 424,03 рублей — общий размер требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «Коммунальные технологии», 273 518 484,14 рублей — задолженность по текущим платежам перед АО «Чувашская энергосбытовая компания», — говорится в сообщении.

Напомним, что 19 апреля 2019 года на собрании кредиторов было озвучено, что в третью очередь реестра требований в части основного долга включено требований на общую сумму 529 477 008,26 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процедура наблюдения в отношении КТ была введена в июне 2018 года, а в сентябре деятельность компании по теплоснабжению была прекращена в Чебоксарах, с 1 ноября — по передаче тепловой энергии в Новочебоксарске. Этому предшествовало расторжение договоров аренды из-за просрочки арендных платежей за пользование муниципальным теплосетевым имуществом. По состоянию на апрель 2019 года, КТ осуществляло передачу электрической энергии в Чебоксарах, Цивильске, Марпосаде.

«Коммунальные технологии» зарегистрированы 6 ноября 2003 года, основную операционную деятельность осуществляли с 2006 года.

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