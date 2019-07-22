Чебоксары, 22 июля 2019, 15:51 — REGNUM
В Чувашии продолжается дело о банкротстве ООО «Коммунальные технологии» (КТ), которое было одним из крупных предприятий в сфере ЖКХ в республике. Контролирующих лиц должника планируется привлечь к субсидиарной ответственности на 832,6 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Сообщается о подаче заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Известно, что заявление подаёт один из кредиторов — АО «Чувашская энергосбытовая компания», которая планирует привлечь к ответственности 26 человек и четыре компании.
Напомним, что 19 апреля 2019 года на собрании кредиторов было озвучено, что в третью очередь реестра требований в части основного долга включено требований на общую сумму 529 477 008,26 рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, процедура наблюдения в отношении КТ была введена в июне 2018 года, а в сентябре деятельность компании по теплоснабжению была прекращена в Чебоксарах, с 1 ноября — по передаче тепловой энергии в Новочебоксарске. Этому предшествовало расторжение договоров аренды из-за просрочки арендных платежей за пользование муниципальным теплосетевым имуществом. По состоянию на апрель 2019 года, КТ осуществляло передачу электрической энергии в Чебоксарах, Цивильске, Марпосаде.
«Коммунальные технологии» зарегистрированы 6 ноября 2003 года, основную операционную деятельность осуществляли с 2006 года.
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