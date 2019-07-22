Таллин, , 15:49 — REGNUM

Согласно данным эстонского агентства недвижимости Arco Vara, все чаще иностранцы не только активно покупают, но и продают недвижимость в Эстонии, сообщает национальный вещатель rus.err.ee

«Наши основные иностранные покупатели — россияне, финны, шведы — все в последние годы стали продавцами, то есть, представители данных стран в течение последних лет больше продавали недвижимость в Эстонии, чем покупали», — рассказал оценщик и аналитик Arco Vara Михкель Элисте.

Так, согласно статистике, на момент середины июля, гражданами Швеции было приобретено 19 единиц недвижимости, а продано 177, граждане Российской Федерации приобрели 161, а продали 299 единиц недвижимости. На первом месте оказались финны: ими было приобретено 197 единиц недвижимости, а продано 368.