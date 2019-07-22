Белгород, , 15:33 — REGNUM

Первый рейс скоростного электропоезда «Москва-Белгород» состоится в День города, 5 августа 2019 года. Об этом сообщили в департаменте строительства и транспорта Белгородской области 22 июля. Для организации дополнительного скоростного рейса будет продлен действующий маршрут «Москва — Орёл».

В состав «Ласточки» войдёт пять вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров. До конца 2019 года электропоезд будет отправляться из столицы днём, из Белгорода — рано утром. Расписание на 2020 год скорректируют и сократят время в пути.

Первую поездку с пассажирами «Ласточка» совершила в 2013 году. О запуске скоростного электропоезда в Белгород впервые рассказали в апреле 2019 года на конференции с участием членов правительства Белгородской области и представителей ОАО «РЖД».