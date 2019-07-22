Москва, , 15:32 — REGNUM

Более 25% бутилированной питьевой воды, продаваемой в России, является подделкой. Об этом 22 июля заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, представляя годовой отчет президенту РФ Владимиру Путину.

«Процент фальсификата составляет от 25 до 30%, это в среднем по России. В некоторых регионах (доходит) и до 80%», — сказал Чемезов.

По его словам, решить данную проблему поможет в том числе маркировка воды.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор возьмет под контроль качество питьевой воды и воздуха. К 2021 году будет создана интерактивная карта контроля качества питьевой воды в России. Также в рамках федерального проекта «Чистый воздух» ведомство создаст единую систему оценки качества воздуха.

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