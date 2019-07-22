Брянск, , 15:31 — REGNUM

Технология защиты подводного участка нефтепровода «Дружба» с использованием труб со сплошным бетонным покрытием впервые будет применена при реконструкции руслового перехода через реку Ока (Орловская область), сообщает 22 июля пресс-служба компании «Транснефть — Дружба».

«Это позволит повысить уровень защиты антикоррозийной изоляции при укладке и эксплуатации подводной части трубопровода», — говорится в сообщении.

Длина реконструируемого участка подводного перехода с учетом береговой линии составляет 477 м, при том числе дюкера — 95 м. Диаметр труб — 530 мм.

Отмечается, что строительно-монтажные работе на подводном переходе рассчитаны на пять месяцев и завершатся в ноябре текущего года.

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