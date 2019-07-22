Сеул, , 15:38 — REGNUM

Представители южнокорейской компании Kanzen совместно с представителями Административного комитета зоны экономического развития Цзянсу подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители двух стран намерены создать совместное предприятие по производству сырья на основе штаммов гиалуроновой кислоты и различных продуктов на его основе (косметика, глазные капли и так далее) в промышленном комплексе города Яньчэн.

Известно, что площадь предприятия составит 330 578 кв.м.

«Мы рады, что правительство Китая открыло нам путь на китайский рынок. Мы сделаем все возможное, чтобы наша продукция стала популярной во всем мире», — сообщили представители Kanzen.

Kanzen — компания, занимающаяся исследованиями и разработкой инновационных биофармацевтических препаратов.