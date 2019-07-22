Ростов-на-Дону, , 15:20 — REGNUM

5 млн рублей из городской казны выделили власти Ростова-на-Дону на благоустройство Соборной площади, которую обещают отремонтировать до октября текущего года. Указанная сумма будет потрачена на покупку и установку малых архитектурных форм, сообщает ИА REGNUM 22 июля.

Так, средства заплатят победителю конкурса за 22 скамейки, 22 уличные кадки для цветов, 25 урн, 16 теневых навесов. В эту же стоимость входит и велопарковка. На эти товары должна распространяться гарантия — 1 год.

ИА REGNUM напоминает, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал сроки завершения ремонтных работ на Соборной площади. Подрядчик обещает успеть до 1 октября. На прилегающей к кафедральному собору во имя Рождества Пресвятой Богородицы территории планируется обустроить новое место для отдыха горожан.

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