Челябинск, , 15:18 — REGNUM

В Челябинске работа по вывозу незаконных киосков идёт неэффективно. Об этом 22 июля заявила врио м\эра Наталья Котова.

Так, в районе Парковый около кинотеатра «Победа» на утро 22 июля стояло 15 нелегальных палаток. Сроки для их снова уже вышли. Но пока эти объекты оставались на мессте.

Нелегальный рынок был выявлен во время рабочей поездки Котовой по Челябинску. От руководства Курчатовского района города она потребовала принять меры к вывозу ларьков.

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