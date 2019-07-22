Москва, , 15:18 — REGNUM

Депутаты нижней палаты парламента планируют подготовить постановление Госдумы по итогам рассмотрения законопроекта о налоговых льготах для плодово-ягодной продукции в итоговом, третьем чтении. В нем, в частности, будет прописана норма направлять средства, которые поступят в госбюджет в связи с отменой льготы по НДС на пальмовое масло, на поддержку производителей молока. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом журналистам заявил один из авторов инициативы, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Молочные бидоны (cc) Didgeman

Речь о законопроекте, который устанавливает льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в 10% для фруктов и ягод. Ко второму чтению профильный комитет дополнил инициативу нормами о том, что льгота коснется только тех фруктов и ягод, которые выращены на территории РФ. Кроме того, если закон будет принят, то льготное НДС перестанет действовать в отношении пальмового масла. Сегодня оно облагается по ставке 10%, а после отмены льготы ставка НДС будет «стандартной» — 20%.

«Мы приняли решение к третьему чтению подготовить постановление, в котором прописать, что средства, которые будут дополнительно получены в связи с введением 20-процентной ставки на пальмовое масло, будут направлены на развитие молочного животноводства. Это, конечно, будет серьезным подспорьем для наших молокопроизводителей», — заявил Неверов.

По его словам, сегодня общая цена льготы по НДС достигает порядка 4,7−5 млрд рублей. Эти средства окажут более существенную поддержку производителям молока в РФ, считает Неверов.

Во втором чтении законопроект будет рассмотрен завтра на пленарном заседании 23 июля, а в окончательном, третьем чтении — до конца весенней сессии, то есть до 26 июля.

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