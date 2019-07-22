Неаполь, Италия, , 15:14 — REGNUM

За получением «пособия гражданина» уже обратились более 1 миллиона 400 тысяч граждан Италии, сообщили в понедельник, 22 июля, в национальном фонде социального обеспечения.

К настоящему времени одобрены почти 900 тысяч заявок. Наибольшее число заявлений поступает из более бедных южных регионов страны — Кампаньи и Сицилии (241 и 215 тысяч соответственно).

Согласно закону, утвержденному новым правительством Италии в 2018 году и вступившем в силу в 2019, право на получение пособия имеют все граждане страны с доходом менее 780 евро. Государство компенсирует разницу между их доходом и указанной суммой. 280 евро из этой суммы предназначены для оплаты жилья. Безработные граждане страны на время поисков работы получают пособие в обмен на участие в общественных работах.

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