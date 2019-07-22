Москва, , 15:08 — REGNUM

Объём выручки сахарного бизнеса группы «РусАгро» по итогам работы в первом полугодии 2019 года составил 15,7 млрд рублей, что на 47% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщается в материалах группы.

Основной рост пришёлся на второй квартал текущего года — выручка сахарного сегмента выросла до 11,1 млрд руб. (+104%) за счет увеличения объемов продаж сахара до 348 тыс. тонн (на 117%).

Отмечается также, что существенный рост выручки показали другие бизнес-направления холдинга: мясной — на 19%, масложировой — на 262%, сельскохозяйственный — на 191%.

Добавим, по итогам работы в 2018 году объём производства сахара на заводах «Русагро» сократился на 11%.

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