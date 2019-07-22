Москва, 22 июля 2019, 15:23 — REGNUM
Чем сильнее становится мировая экономика, тем сложнее оказывается положение России, которой нечего предложить на мировой рынок, кроме своего сырья и оборонной продукции, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что РФ выгодна сильная экономика стран ЕС.
Кроме сырья, по мнению Жуковского, России нечего предложить на мировом рынке. Есть, правда, ещё оборонная продукция, но, как заметил экономист, «этим страну не накормишь и экономику не поднимешь». А с гражданским машиностроением, приборостроением, станкостроением, самолетостроением и в целом с производством средств производства в стране, по мнению эксперта, всё очень плохо.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью «Эху Москвы» министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что российской экономике нужна сильная экономика Евросоюза. Министр убеждён, что «сильная экономика Евросоюза будет делать более сильной экономику России».