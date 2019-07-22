Москва, , 15:23 — REGNUM

Чем сильнее становится мировая экономика, тем сложнее оказывается положение России, которой нечего предложить на мировой рынок, кроме своего сырья и оборонной продукции, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что РФ выгодна сильная экономика стран ЕС.

«Чем сильнее экономики Евросоюза, США и стран Азии, тем труднее нам с ними конкурировать, — сказал Жуковский. — С одной стороны, мы, конечно, можем рассчитывать на высокие цены на сырьё (нефть, газ, металлы, лес), но с другой стороны, поскольку там мощнейший научно-технический прогресс, формируется шестой технологический уклад, идёт промышленная революция, снижается ресурсоёмкость экономики, снижается удельное потребление сырья, нам с ними конкурировать всё сложнее. Если как поставщик сырья мы туда влезли и удерживаемся (хотя теряем свои позиции), то в производстве высокотехнологичных продуктов нам совсем трудно».

Кроме сырья, по мнению Жуковского, России нечего предложить на мировом рынке. Есть, правда, ещё оборонная продукция, но, как заметил экономист, «этим страну не накормишь и экономику не поднимешь». А с гражданским машиностроением, приборостроением, станкостроением, самолетостроением и в целом с производством средств производства в стране, по мнению эксперта, всё очень плохо.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью «Эху Москвы» министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что российской экономике нужна сильная экономика Евросоюза. Министр убеждён, что «сильная экономика Евросоюза будет делать более сильной экономику России».