Кампала, , 15:11 — REGNUM

В ближайшее время в Уганде начнут производство вакцин для животных, передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление министерства сельского хозяйства страны.

Этот шаг следует за обеспокоенностью правительства страны тем, что частные производители, которым были предоставлены тендеры, больше не поставляют качественные вакцины.

«Программа производства наших собственных вакцин уже началась, и к декабрю или январю следующего года мы представим вакцины от ящура, а также вакцины от клещей», — сказал министр сельского хозяйства Уганды Винсент Бамулангаки Ссемпиджа.

Ссемпиджа выступал на презентации Регионального банка генетических ресурсов животных Восточной Африки в Национальном центре генетических ресурсов животных и в Банке данных (NAGRC & DB) в Энтеббе в пятницу, 19 июля.

«Мы объявляли тендер, мы платили поставщикам миллиарды, и мы ожидали, что они сделают свою работу качественно, но, к сожалению, мы обеспокоены тем, что некоторые вакцины являются поддельными, и именно поэтому Европейский союз отверг большинство наших продуктов», — добавил Ссемпиджа.

Он сказал, что началось расследование поставок поддельных вакцин.