Челябинск, , 15:01 — REGNUM

В Челябинске выдача разрешений на размещение новых киосков может быть ограничена временно. Эта мера будет действовать до решения проблемы с ликвидацией нелегальных павильонов.

Вопрос с демонтажем незаконных конструкций стал одним из главных на прошедшем в мэрии аппаратном совещании. Дело в том, что сейчас демонтаж незаконных павильонов идёт неэффективно. В связи с чем врио главы Челябинска Наталья Котова раскритиковала своих подчинённых.

Эту ситуацию врио мэра берёт на личный контроль. А вопрос с приостановлением выдачи разрешений на новые торговые объекты может быть решён в ближайшее время.

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