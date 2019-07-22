Рим, , 14:59 — REGNUM

Власти Италии уже в ближайшее время примут все необходимые решения для установления минимального уровня оплаты труда в стране, написал на своей странице в Facebook в понедельник, 22 июля, лидер «Движения 5 звезд», вице-премьер Луиджи Ди Майо.

Он отметил, что в 22 странах ЕС такие нормы действуют уже много лет.

Ранее предполагалось, что минимальный уровень платы труда в Италии будет установлен с 2020 года и составит 9 евро в час.

Когда работающие граждане получают за свой труд меньше этой суммы, «то это не работа, а рабство», считает Ди Майо.

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