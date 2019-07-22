Вильнюс, , 15:08 — REGNUM

В июне 2019 года реализация новых легковых и легких коммерческих машин (LCV) в Литве составила 4962 единицы, что на 38% больше, чем в июне 2018 года. Об этом сообщает портал AutoTyrimai.

При этом объём рынка легковых машин в июне 2019 года составил 4550 единиц (+42%). Объём же рынка легких коммерческих автомобилей был гораздо скромнее — 412 шт. (+9%).

Среди самых популярных у местных покупателей автобрендов в июне — Fiat. Автомобили этой компании приобрели 1427 автолюбителей. Вторую строчку заняли машины японской компании Toyota. Их было приобретено 515 единиц. Далее идут автомобили немецкого бренда Volkswagen — 416 шт.

Также сообщается, что среди брендов премиум-класса в Литве лидируют автомобили BMW. Их было продано 65 экземпляров.

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