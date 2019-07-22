Сеул, , 14:57 — REGNUM

В Южной Корее сократили ставки по ипотечному кредитованию. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, с 22 июля 2019 года ставки по ипотечному кредитованию упали на 0,7% и составили от 2,33% до 3,83% годовых.

Известно, что фиксированные ставки по ипотечному кредитованию Shinhan Bank опустились сразу же после падения базовой кредитной ставки. Однако 19 июля процентные ставки банка снова упали до 2,75−3,76% годовых, а сегодня, 22 июля — до 2,71−3,72% годовых.

Такие банки, как KEB Hana Bank и Nonghyup Bank, также понизили свои процентные ставки на 0,7%. Купонная процентная ставка также упала до 1,6305% 18 июля, до 1,5972% 19 июля.

Известно, что с 19 июля банки также скорректировали проценты на сберегательные вклады. Shinhan Bank понизил процентную ставку по краткосрочным депозитам до 1,57%. Други банки страны также понизят процентные ставки на депозиты на 0,3% в течение недели.