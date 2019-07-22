Нур-Султан, , 15:01 — REGNUM

ПАО «Транснефть» вернуло АО «КазТрансОйл» 141 728 тонн технологической нефти, находящейся на территории России в нефтепроводе Омск — Павлодар и Туймазы — Омск — Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского оператора.

В компании отметили, что стороны завершили раздел нефти, который длился более 10 лет. В результате «КазТрансОйл» стала собственником более 140 тыс. тонн нефти, право на которую ранее было спорным.

Генеральный директор АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов отметил, что полученная нефть будет использоваться в технологическом процессе транспортировки нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2018 года парламент Казахстана одобрил законопроект о разделении нефти в магистральных нефтепроводах между Россией и Казахстаном. Само межправительственное соглашение было подписано 9 ноября 2017 года. Документ утверждает право сторон на сырье в нефтепроводах «Туймазы — Омск — Новосибирск-2» и «Омск — Павлодар».

Отметим, технологическая нефть поддерживает давление в трубе и обеспечивает эффективность эксплуатации нефтепровода.

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