Великий Новгород, , 14:48 — REGNUM

Муниципальный контракт стоимостью более 312,8 млн рублей на капитальный ремонт Колмовского моста в Великом Новгороде будет заключён с ООО «НПП СК МОСТ» из Балашихи (Московская область). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии Великого Новгорода, эта компания стала единственным участником торгов.

В результате конкурсных процедур удалось сэкономить более 1,5 млн рублей. Муниципальный контракт планируется подписать в начале августа 2019 года.

Согласно контракту, ремонт моста должен быть произведён в течение двух лет: испытания моста должны завершиться не позднее 30 июня 2021 года. Подрядчик имеет право завершить работы досрочно.

Техническое задание предусматривает ремонт и усиление пролётных строений моста, замену мостового полотна автомобильной дороги и тротуара, установку новых ограждений и матч освещения, замену освещения на светодиодное и другие работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Колмовский мост — одна из трёх автомобильных переправ через реку Волхов в черте Великого Новгорода. Мост давно требует ремонта, но работы откладывались из-за отсутствия необходимого финансирования. В 2019 году удалось добиться получения средств на эти цели из федерального бюджета.

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