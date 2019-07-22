Воронеж, , 14:48 — REGNUM

101,9% составил уровень инфляции в Воронежской области в январе — июне 2019 года, за июнь инфляция оказалась нулевая — индекс потребительских цен на товары и услуги за июнь 2019 года составил 100%. По сравнению с июнем 2018 года показатель роста цен оказался ниже на 0,5 процентного пункта, а по сравнению с первым полугодием 2018 года — на 0,1 процентного пункта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Воронежстата 22 июля.

Цены на продовольственные товары за полгода выросли на 1,9%. Однако за июнь, по сравнению с маем, стоимость продовольственных товаров в среднем снизилась на 0,5%. Серьезно упали в цене капуста, огурцы, лук — в 1,3−1,4 раза. Специалисты Воронежстата заявляют о снижении цен на бескостную свинину, бананы, сахар, яйца, репчатый лук (на 2,1−12,7%). За тот же период вырос в цене в 1,3 раза картофель, подорожали пшено, виноград, баранина, морковь, апельсины, яблоки и свекла. За полгода стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц выросла на 9,2% — в июне этот показатель составил 4007 тыс. рублей.

Цены на непродовольственные товары за июнь выросли на 0,1%, а с начала года — на 1,9%. В числе товаров, на которые цены выросли, — пылесосы, женские босоножки, учебники, красный кирпич, брюки и юбки для детей школьного возраста, батарейки. Дешевле стали стоить сотовые телефоны, мониторы для компьютеров. Выросли цены на йод и валидол, но дешевле стали стоить отечественные поливитамины без минералов. Рост тарифов с начала года, по мнению специалистов Воронежстата, не превысил 2,1%.