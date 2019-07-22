Москва, 22 июля 2019, 14:55 — REGNUM
Для экономики РФ в её нынешнем виде принципиально важно, чтобы мировая экономика вообще и экономика ЕС в частности были крепки и росли, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что России нужна сильная экономика Евросоюза.
Как подчеркнул Жуковский, если в Европе будет рецессия, будут нулевые темпы роста и экономика будет падать и ускоряться инфляция, то, конечно, это ударит по сырьевым рынкам.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого, российская экономика может расти и без тесной привязки к экономике РФ. Однако для этого, по его мнению, правительство РФ должно переориентировать страну на развитие внутреннего рынка, вместо того чтобы разрушать его.
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