Москва, , 14:55 — REGNUM

Для экономики РФ в её нынешнем виде принципиально важно, чтобы мировая экономика вообще и экономика ЕС в частности были крепки и росли, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что России нужна сильная экономика Евросоюза.

«Российская экономика — это деиндустриализированная экономика низких переделов, экономика экспортно-сырьевого колониального типа, и поэтому для неё принципиально важно, чтобы мировая экономика росла и была крепка, — сказал Жуковский. — Это касается прежде всего основных внешнеторговых партнёров России — Евросоюза и Китая. Около 43% внешней торговли приходится на страны ЕС, около 15% с лишним — на Китай. И поэтому, конечно, с точки зрения текущих задач по пополнению бюджета и увеличения экспортно-сырьевой выручки важно, чтобы европейская экономика росла».

Как подчеркнул Жуковский, если в Европе будет рецессия, будут нулевые темпы роста и экономика будет падать и ускоряться инфляция, то, конечно, это ударит по сырьевым рынкам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого, российская экономика может расти и без тесной привязки к экономике РФ. Однако для этого, по его мнению, правительство РФ должно переориентировать страну на развитие внутреннего рынка, вместо того чтобы разрушать его.

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