Екатеринбург, , 14:52 — REGNUM

В Екатеринбурге продолжат развивать местный метрополитен. Об этом заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

По словам пресс-ведомства, мэрия не оставит работы по развитию городского метро. Недавнее открытие подземного перехода, ведущего из станции «Геологическая» прямо в залы ТРЦ «Гринвич», не станет последним нововведением, уверяют м горадминистрации.

Напомним, на проектирование второй ветки метро в Екатеринбурге из городского бюджета задействуют 250 млн рублей. Однако дадут ли федеральные власти согласие на её строительство и финансовую поддержку, пока неизвестно.

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