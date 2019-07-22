Пекин, , 14:44 — REGNUM

Армия Китая начала пропаганду военной службы по всем центральным телеканалам страны, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

Три военных ролика, призванных воззвать к национальному духу молодежи, были запущены в эфир. Они были совместно изготовлены Центральной военной комиссией и Центральным телевидением Китая (CCTV).

На видео показаны ведущие ветераны военной службы Китая, а также освещена славная история китайской армии.

Ролики не только будут демонтироваться по телевидению, но и пойдут в кинотеатрах вместе с надоевшей всем рекламой. Ключевые китайские медиапорталы и социальные сети также займутся трансляцией роликов.