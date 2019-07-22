Москва, , 14:39 — REGNUM

Льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) коснутся только тех фруктов и ягод, которые были произведены на территории РФ. Такую поправку комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал в ходе обсуждения законопроекта о налоговых льготах для плодово-ягодной продукции, передает корреспондент ИА REGNUM22 июля.

Речь о законопроекте, который устанавливает льготную ставку НДС в 10% для фруктов и ягод. Как ранее отмечало правительство, в законопроекте необходимо уточнить, что льгота коснется только российских производителей, чтобы поддержать их и не давать льготы на экзотические фрукты, которые не растут в РФ.

«В первом чтении мы с вами поддержали закон о том, что у нас фрукты и ягоды, включая виноград, относятся к 10%-ной ставке НДС… Во втором чтении предлагается дополнить этот текст словами, что «фрукты и ягоды, включая виноград, произведенные на территории РФ», — заявил глава комитета Госдумы Андрей Макаров («Единая Россия»).

Во втором чтении законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании уже завтра, 23 июля.