Москва, , 14:44 — REGNUM

В России появится семиместная версия Mitsubishi Outlander, стоимость которой будет на 50 тыс. рублей дороже базовой модели. Об этом 22 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Сообщается, что семиместный Outlander уже выпускается на автопредприятии в городе Калуге. Его производят в двух комплектациях: 2.0 Intense+ 4WD и 2.4 Ultimate 4WD.

Размеры обновленного авто остались прежними, поскольку кроссовер производится на базе стандартной 5-местной модели. При этом вместимость машины увеличилась за счёт эргономичных решений. Так, сдвижные кресла второго ряда позволяют трансформировать салон для удобства посадки и высадки пассажиров с третьего ряда. Кроме того, кресла третьего ряда можно сложить, увеличив багажник до 502 л.

Стартуют продажи семиместного кроссовера в августе 2019 года. Его стоимость в комплектации 2.0 Intense+ 4WD составит 2 073 000 рублей, а в комплектации 2.4 Ultimate 4WD — 2 369 000 рублей.

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