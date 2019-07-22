Екатеринбург, , 14:04 — REGNUM

В Екатеринбурге может исчезнуть ещё один автобусный маршрут. С 1 августа под отмену попадёт маршрут № 2, который курсирует от Ботанической до Радиотехникума.

Информация о предстоящей отмене содержится в схеме планирования регулярных пассажирских перевозок и багажа. Документ опубликован на сайте мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки к транспортной реформе мэрия отменила уже несколько маршрутов. Среди них популярный 024-й, исчезновение которого вызвало широкий резонанс и спровоцировало протесты.