Нижний Новгород, , 14:00 — REGNUM

Нижегородская область, развивая мобильную диагностику состояния здоровья граждан, в рамках национального проекта «Здравоохранение» закупит два передвижных флюоромаммографа. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

По словам губернатора Глеба Никитина, один из маммографов будет ориентирован на обслуживание населения южных районов региона, в том числе Дальнеконстантиновского.

До настоящего момента жительниц Дальнеконстантиновского района направляли на прохождение исследования в другие районы области. Главврач районной больницы Александр Пакшин отмечал, что сейчас нет возможности обеспечить стационарный маммограф в районе необходимой загрузкой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, финансирование мероприятий в рамках нацпроекта «Здравоохранение» до 2021 году составит в Нижегородской области около 6,8 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

В частности, в 2019 году будет выделено 2,1 млрд рублей, в 2020-м — 3,2 млрд рублей, в 2021-м году — 1,5 млрд рублей.

Целевыми показателями нацпроекта в регионе станут снижение смертности на 14,3% до 2024 года, снижение смертности трудоспособного населения с 526,8 случаев на 100 тыс. населения до 401,2 случаев. Средняя продолжительность жизни при этом должна увеличиться до 77,1 года.